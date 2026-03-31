F1後にコース内看板を勝手に持ち出す人続出　電車に持ち込む外国人も？鈴鹿サーキット「投稿は確認」

自動車レースの最高峰とされるF1の日本グランプリ決勝が2026年3月29日に三重県内の鈴鹿サーキットで行われたが、終了後にコース内の看板を勝手に持ち出す人が続出したと、X上で写真が投稿されて波紋が広がっている。

その一部は、外国人とみられるといい、電車の中に持ち込む姿もあったという。サーキットの運営会社は、「投稿は確認していますが、詳細は答えられません」と取材に話した。

「ダメに決まっとるやろがい」「泥棒ですよ！」

外国人だという茶髪の若い男性が、背丈近くある大きな緑色の看板を前に置いて、電車の座席に座っている。

看板には、「aramco」とF1のスポンサー名が入っていたとみられている。

この写真は、同じ電車に乗っていたという観戦者の1人が、3月29日にX上で投稿した。

同じ日には、この男性が大阪の駅構内で看板を抱えて歩いている写真を別の観戦者が投稿している。

このほかにも、X上では、「200」などと表示された看板を持ってサーキット構内を歩く様子など、同様な写真が数件投稿されている。200などの看板は、コースのコーナーまでの距離を表すレース用のものとみられている。

F1決勝では、レース後に観戦者が体験できるコースウォークが行われている。そのときに看板を持ち歩く数人の写真が投稿されており、一部はサーキット外に持ち出したようだ。コースウォークの出口で警察に事情を聴かれる人が複数いた、という情報も一部であった。

こうした行為については、「平気で外して持って帰る神経が分からない」「最悪コースウォーク無くなりますね」などと嘆く声が聞かれた。観戦者の1人が「レース用看板を持ち出す人がいたが大丈夫か」との内容を鈴鹿サーキットの質問用公式Xに聞くと、公式の担当者は、「ダメに決まっとるやろがい」とこの投稿を引用して答えていた。

モータースポーツの実況アナウンサーをしているワカさんは29日、この公式投稿を引用して、「泥棒ですよ！」とX上で注意喚起した。