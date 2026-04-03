大リーグに「日本人内野手」の需要ない？元NPB盗塁王が持論、「力があるとか、ないとかではない」

プロ野球阪急、阪神、ダイエーで内野手としてプレーした松永浩美氏（65）が、2026年4月2日に公開されたデーブ大久保氏のユーチューブ動画に出演し、大リーグの内野手に関して、日本人の「需要がない」との見解を示した。

「基本、内野手は通用しない」

松永氏は現役時代、主に3塁手としてプレーし、打撃はスイッチヒッターだった。阪急時代の85年には盗塁王のタイトルを獲得し、ベストナイン、ゴールデングラブ賞など、多くのタイトルを獲得した。

ダイエー退団後の97年オフに、大リーグのオークランド・アスレチックスのスプリング・トレーニングに参加したが、アスレチックスとの契約には至らなかった。

松永氏は、自身の米国での経験から「基本、内野手は通用しない」とし、その理由に言及した。

「日本の野球を見ていても分かると思うが、日本の内野手にそれほど外国人選手はいない。極端に言うと、外国でも内野に日本人は必要ない。連携プレーがあるから。力があるとか、ないとかではなくて、ピッチャーと外野手は大成するというのはそこ。（内野手は）需要がない。日本でも内野は日本人で固める。特に二遊間は日本人で固める」

昨オフ、巨人の岡本和真内野手（29）と、ヤクルトの村上宗隆内野手（26）が、それぞれポスティングシステムを利用して大リーグ球団に移籍した。