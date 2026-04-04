周防正行映画監督が再審制度見直しの議論に、映画「それでもボクはやっていない」の最後の言葉を使って提言

今国会で議論が進む再審制度をめぐり、2026年4月3日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）にえん罪をテーマにした映画を制作した映画監督の周防正行さんが出演、現在の法制議論に提言を投げかけた。法制審議会（法相の諮問機関）は2月に再審制度を見直す刑事訴訟法改正の要綱を平口洋法相に答申した。

現法制度の問題点とは？

番組は2024年9月に再審無罪判決となったいわゆる袴田事件をとりあげながら、指摘されている現法制度の問題点を紹介。現行制度に｢証拠開示｣の義務がないことへの違和感が、周防さんが映画｢それでもボクはやってない｣を手がけたきっかけの１つだったという。映画の1シーンに、えん罪被害者の友人が弁護士に問うシーンがある。｢証拠って全部見れないんですか？全部見て有罪か無罪か決めるんじゃないの？｣。

周防さんは｢まさに僕が刑事裁判の取材を始めて自分が感じたもの。本当に『えっ、証拠って全部見れないんだ』というのが素直な驚きだった。人質司法という言葉は取材してすぐに耳に入ってきて、（2011年から3年間周防さんが委員だった）法制審の会議でも人質司法の解消ということを提案したら、そう言われる事実はないと言われた。でも大川原化工機のような事件が起きてしまったわけですよね。この映画は僕が刑事裁判の取材で自分自身が驚いたもので構成されている映画です｣と話した。