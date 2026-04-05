NATOは「北米条約機構」？ニューヨーク・タイムズ紙が大恥　トランプ氏も反応「採用基準や教育水準は著しく低下」

米ニューヨーク・タイムズ紙が2026年4月4日（現地時間）、3日に掲載した記事をめぐる謝罪と訂正を行った。「NATOの名称を誤って記載してしまった」という。

「ニューヨーク・タイムズは、NATOが何の略か知っているのだろうか？」

波紋を広げているのは、同紙が公開した「A North American Treaty Organization With-out America?（アメリカ抜きで『北米条約機構』は成り立つのか？）」との見出しだった。

この見出しは「トランプ氏がNATO離脱をほのめかすたび、NATOは空洞化していく」との記事に関するもので、本文からすると、本来であれば「アメリカ抜きで『NATO（北大西洋条約機構）』は成り立つのか？」となる。

しかし、「North 【Atlantic】 Treaty Organization（北大西洋条約機構）」とすべきところ、実際の紙面では「North 【American】 Treaty Organization（北米条約機構）」と表記されていたのだ。

誤った見出しが印刷された紙面の写真はSNSで拡散された。アメリカのニュースメディア「POLITICO（ポリティコ）」の編集者、サーシャ・イッセンバーグ氏による「ニューヨーク・タイムズは、NATOが何の略か知っているのだろうか？」との投稿には、2500件以上のリプライ、4.6万超の「いいね」が寄せられた。

現地読者からは、あきれる声のほか「生成AIによる偽画像ではないか」との指摘が飛ぶ事態となった。