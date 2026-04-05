ヒカキン、波紋広げた「波の音動画」は新商品PRだった　麦茶ブランド決意させた娘への思い

人気YouTuberのヒカキンさんが2026年4月5日正午、「ご報告」と題した動画を公開し、新たに麦茶のブランド「ONICHA」を立ち上げると発表した。

「日本の麦茶、変えるぞー！」

ヒカキンさんは3月28日から黒い画面に波の音のみが流れるYouTube生配信を続けており、ファンから心配の声が上がる事態となっていた。4月3日に投稿された動画では、「とある理由でSNSの投稿や動画の投稿をする余裕がありませんでした」と語り、5日に詳細を説明するとしていた。

満を持して公開された動画の冒頭では、桃太郎に扮したヒカキンさんが荒れた島を冒険する、CGが使われた壮大な映像が流れた。道なき道を進み、マグマ沸き立つ島に降り立ったヒカキンさんが真剣な様子で刀を抜こうとすると、眼前に巨大な影が立ちはだかった。

あわやというシーンだが、大きな影から小さな鬼が現れると画面が明転。晴れ渡る草原に、白と水色の愛らしい鬼が立ち「ONICHA」と書かれたペットボトルを差し出した。ヒカキンさんはひょうきんなポーズをとると、麦茶を飲み「日本の麦茶、変えるぞー！」と宣言した。

「ヒカキンがつくったONICHA 4/21（火）朝7時 新発売！ 全国のセブンイレブンにて」とアナウンスしている。