【ドジャース】キム・ヘソン「大リーグ復帰」も...韓国メディア「起用法」に不満　早期昇格でも「先発でなく控え限定」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月6日、大リーグ復帰を果たしたロサンゼルスル・ドジャースのキム・ヘソン内野手（27）の起用法を巡り、デーブ・ロバーツ監督（53）に不満を示した。

ベッツの負傷者リスト入りに伴い大リーグ昇格

マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、ここまで6試合に出場して打率.346、2打点を記録した。

早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が、5日（日本時間）に行われたワシントン・ナショナルズ戦の初回の打席で右脇腹を痛めて負傷交代した。

ベッツが負傷者リスト（IL）入りしたことに伴い、キムが大リーグに昇格した。

キムは6日のナショナルズ戦でベンチ入りし、8回にアレックス・フリーランド内野手（24）に代わってセカンドの守備についた。

この日は、フリーランドが「9番・セカンド」でスタメン出場し、3打数無安打2三振に終わった。途中出場のキムは、打席の機会がなかった。チームは8－6の逆転勝利で、3連勝を飾った。

大リーグ2年目のキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打率.519、1本塁打、6打点を記録。課題の打撃で好調さをアピールしたが、開幕ロースター入りを逃し、マイナーで開幕を迎えた。

開幕9試合目にして大リーグに昇格したキム。韓国ファンの期待に応えた早期昇格にも、地元メディアは、ロバーツ監督への起用法に納得がいかないようだ。

「スポーツ朝鮮」は、「残酷なほどにベンチに追いやっておきながら、『戻ってきて嬉しい』だと？ロバーツ監督『1人でチームを引っ張ろうとするな』とはどういう意味なのか？」とのタイトルで批判的に報じた。