「ZIP！」制作資料？画像拡散、日テレ「重く受け止め」　損害賠償請求リスクも...弁護士指摘

SNS上で、日本テレビの番組「ZIP！」の制作資料とみられる情報をはじめ、企業の社内資料とみられる情報の拡散が相次いでいる。日本テレビは「本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」とコメントした。

弁護士は、「場合によっては会社から何らかの損害賠償請求をされる可能性もあります」と警鐘を鳴らしている。

「本件については重く受け止め」

2026年4月4日頃からX上では、日本テレビの入館証や、「ZIP！」総合司会の水卜麻美アナウンサーや金曜パーソナリティを務めるSnowMan・阿部亮平さんなど出演者の名前が記載された資料、スタッフのシフト表とみられる資料の画像が拡散されている。

入館証には女性の名前が記載されており、番組制作に関わる人物が投稿したのではないかとして、社内情報漏えいなどが指摘され、波紋を広げている。

日本テレビ広報部は6日、J-CASTニュースの取材に、「番組制作に関する詳細については回答を控えさせていただきます」としたうえで、「本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」と対応を明らかにした。