「ひどいと思う」社民党首選で大椿裕子氏が発言許されず途中退席　再選の福島瑞穂氏「今日は私の就任会見」

2026年4月6日に開票された社民党の党首選は、福島瑞穂党首が再選を果たした。同日、国会内で記者会見が行われ、福島氏が有権者に感謝の気持ちを述べた一方、記者との質疑応答で福島氏以外への質問が司会者によって遮られ、記者と口論になる場面もあった。

大椿氏「候補者を平等に扱ったらどうですか」

党首選では、福島瑞穂党首、ラサール石井副党首、大椿裕子前参院議員の3氏が立候補。3月23日の開票で、どの候補者も過半数の得票を得られなかったことから上位2人の決選投票となっていた。

一方で、この2週間の間、立候補者の討論会や街宣などは行われず、論戦は停滞。大椿氏はこの党の姿勢に「非常に疑問」と発信する事態となっていた。

4月6日の会見では、記者が立候補した大椿氏やラサール石井氏にコメントを求めたが、司会者が「党首への質問に限ってください」とぴしゃり。選挙結果が終わってノーサイドかと思われたが、そうはならなかった。

その様子を見ていた大椿氏が、

「もう少し候補者を平等に扱ったらどうですか」

と苦言を呈し、記者も「一言だけでもいいので」と食い下がるも認めらなかった。さらに、大椿氏は「それはひどいと思う。平等に扱うべきだと思います」と不満をあらわにした。

そんな中、福島氏は、

「今日は、私の党首の就任の記者会見なので、私がお答えしたいという風に思う」

と司会者の振る舞いを「追認」。福島氏は、若い人たちが社民党に入ってきており、「あらゆる力を社民党の中に生かして頑張っていきたい」と述べた。

その直後、大椿氏が荷物をまとめて会見の途中で退席。抗議する記者が司会者と口論となり、会場が一時騒然となった。

その後、記者から党内融和について問われた福島氏は、

「党を変えてほしいという声が党内にあることを認識している。党内を変えてほしいと思っている党員の皆さんにその中身を聞き、一緒に党を変えていく努力をしたい」

と語った。