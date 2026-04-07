【パドレス】ソン・ソンムン、打率2割台でマイナー残留...大リーグでプレーするには「時間が必要」韓国メディア悲痛

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年4月6日、大リーグのサンディエゴ・パドレスに所属する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）の大リーグ昇格が、先延ばしになる見通しだと報じた。

24年はKBOリーグで打率.340、19本塁打、104打点を記録

ソンは昨オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグからポスティングシステムを利用してパドレスに移籍。米メディアによると、4年総額1500万ドル（約23億3000万円）の契約を結んだという。

ソンは右投げ左打ちの内野手で、24年はKBOリーグで、打率.340、19本塁打、104打点を記録した。

米国1年目の今季は、序盤でつまずいた。1月に打撃練習中に脇腹を痛め、全治4週間と診断されたという。当初、3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場する予定だったが、負傷の影響で代表から外された。

地元メディアによると、オープン戦でも脇腹負傷の影響が出て、7試合に出場して打率2割5分5厘、1本塁打、1打点だった。この結果、開幕ロースター入りを逃し、マイナーリーグで開幕を迎えた。

早期大リーグ昇格を目指すソンは、ここまで3Aでプレーしている。6日の試合では4打数無安打に終わり、打率.321から打率.281に下げ、課題の打撃でアピールしきれていない。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は、米メディアの報道を受ける形で、「ソン・ソンムンに衝撃のニュース！『大リーグ昇格なし』でマイナー残留→打率2割台に急落」などのタイトルで記事を展開した。