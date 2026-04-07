「ツイ廃」国民・玉木代表、高市首相の情報発信に注文　「党首討論」定例化オファー

国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年4月7日に行った会見で、高市早苗首相が情報発信にSNSサービスの「X」を多用していることに注文をつけた。党首討論の定例化も提案した。

「昨日、Xで『半年分』と書かせていただいた」

会見では、女性記者から高市氏の情報発信の是非をめぐる質問が飛んだ。

記者は高市氏について、官邸でのいわゆる「ぶら下がり取材」に応じる機会が歴代の首相に比べて少なく、週末を中心にXでの発信を行っていると説明。

「海外の首脳もXを通じて直接発信する方法が主流となっており、時代の変化とも言えるが、記者からの質問には答えていない、説明責任を果たしていないという批判もある」と指摘した。

高市氏は6日に行われた参院予算委員会に出席した際も、Xでの投稿を根拠に答弁を行う場面があった。

立憲民主党の小西洋之氏から中東情勢の悪化を受けての石油関連製品の安定供給への懸念について問われた場面で、「昨日、Xで『半年分』と書かせていただいた」と回答。

この回答に対し、小西氏は「記者会見をやっていただきたい。世界の首脳は、韓国の大統領をはじめ記者会見をどんどんやっている。週末にXを使って国民に呟く、しかもそれは読み解いても何言ってるんだかよくわからない。高市総理自ら記者会見を開いて、物資の供給確保の見通しと取り組みについて国民に説明することを求めます」としていた。