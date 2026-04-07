「傘スタンド」もアウト？警察の呼び止め映像が波紋　メーカー「違法性なし」も大阪府警「ケースバイケースで対応」

大阪などで利用されている自転車の傘スタンドについて、大阪府警が利用者を次々に呼び止める映像がテレビニュースで流れ、驚きの声が上がっている。

2026年4月から青切符制度が始まり、反則金も取られるのではないかと声も漏れている。あるメーカーは、「販売や使用に違法性はない」との見解を示しているが、今後の対応について、府警に取材した。

傘スタンドの使用は、3つの違反可能性がある

傘スタンドとは、ハンドルに着けたアームに傘を固定し、傘を開いたまま走るタイプを指す。傘ホルダーとも呼ばれている。

愛知県清須市内のメーカー「ユナイト」が製造・販売する「さすべえ」などの商品があり、大阪の主婦層を中心に愛用者が多いとされる。

4月1日から青切符制度がスタートし、各自治体警察が傘差し運転などの取り締まりに乗り出した。大阪では、雨の中で、さすべえなどに傘を立てて歩道などを自転車で走る女性らが府警の警察官から次々に呼び止められる映像がテレビニュースで紹介された。

ある女性は、警察官に気づき、「今日から、これですよね」と言ってハンドル付近に固定した傘を閉じ、「すいません、存じてます」と謝っていた。女性らが青切符を切られたかどうかは、映像だけでは分からなかった。

この画像がX上で投稿され、愛用者も多い傘スタンドもアウトなのかと問いかけられた。この投稿は、反響を呼んで、4万件以上の「いいね」が集まっている。様々な意見が寄せられ、「前からダメじゃなかったっけ？」といった声のほか、「さすべえは許してあげてほしい」と愛用者に同情する向きもあった。「今日から、『さすべえ』あかんらしい」「適切にさすべえ使っても前が見えなかったらアウトみたい」との書き込みもあり、相異なる情報も流れていた。

大阪府警の公式サイトによると、「傘スタンドを使用しての傘さし運転」について、片手運転ではないものの、運転者の視野を妨げたり不安定な積載をしたりしてはならないとする道交法の第55条第2項の違反になる可能性がある。

また、通行人に傘が接触するなどの危険行為が起きて、道交法第70条（安全運転義務）違反になる可能性があるとした。

さらに、傘の幅が30センチ、高さが2メートルを超えると、積載の制限を定めた大阪府道路交通規則の第11条第4号に違反する可能性もあるという。ただ、ほとんどの傘は、広げると30センチ以上になってしまう。