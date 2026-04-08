東京都中央区、不審者情報の注意喚起が波紋　「すれ違いざまにウインク」が「迷惑行為」な理由とは

東京都中央区の公式Xアカウントによる「不審者」に関する注意喚起が、ネットの話題を集めている。

「ウインクしただけで不審者扱いってどうなの？」

発端となったのは、区からのお知らせや気象・災害に関する緊急情報などを投稿する中央区の公式Xが2026年4月7日朝に投稿した「不審者に注意！」との注意喚起だった。

「昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町１丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました」

具体的な内容を挙げた上で、「不審な人を見かけたら、ためらわずに１１０番通報してください」と呼びかけている。

投稿を見た人からは、「女子高生を見てウィンクをした」との情報をめぐり、「ウインクしただけで不審者扱いってどうなの？ 本当にウインクだったのか花粉症で目がショボショボしてたかも コレがイケメンだったら通報されないんだろうな...」「ウインクが何の法律に抵触するんだよ。中央区役所は法治国家を何だと思っているのか？」など、困惑の声が上がった。

投稿には、8日11時時点で、9万件を超える「いいね」と2400件以上のコメントが寄せられている。

日本保守党の有本香代表代行も、この投稿を引用し「これは...」と反応。

中央区月島でもんじゃ焼き店「竹の子」を営むお笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけさんも「もう少し詳しく教えて下さい」と投稿。

「なんで知りたいのか？ とか心当たりがあるのか？ などコメントきますがありませんよ。地元で起きてる事なので気になるだけです。地元なので」としていた。