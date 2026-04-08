【ドジャース】キム・ヘソンは「5連勝の立役者」、出場しなかったらどうなっていたか...「勝利はキムのおかげ」韓国メディア大絶賛

韓国メディア「韓国日刊スポーツ」（ウェブ版）が、ロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のパフォーマンスを大絶賛した。

ミゲル・ロハスが家庭の事情によりスタメンから外れる

ドジャースは2026年4月8日、敵地ロジャース・センターでトロント・ブルージェイズと対戦し、4－1で勝利した。

この日、キムは「8番・ショート」でスタメン出場を果たした。7日のブルージェイズ戦に続いて2試合連続のスタメンとなった。

第1打席は3回に巡ってきた。先頭打者のキムは、右中間にツーベースヒットを放った。続くアレックス・フリーランド内野手（24）は送りバント。打球が投手の前に転がり、捕球した投手の送球がフリーランドの後頭部に当たりセーフとなった。

無死1、3塁のチャンスで、大谷翔平選手（31）が打席に立った。大谷はライトフェンス直撃のヒットを放ち、キムが本塁に生還した。キムのツーベースを契機とし、先制点が生まれた。

5回の第2打席は四球を選び出塁。相手投手のボークで2塁に進塁すると、フリーランドのライト前ヒットでホームを踏んだ。この後、2打席連続で空振り三振したが、3打数1安打1四球2得点の活躍でチームの勝利に貢献した。

2試合連続でスタメン出場を果たしたが、試合前の発表では、ミゲル・ロハス内野手（37）が「8番・ショート」でスタメンに名を連ねていた。米メディアによると、ロハスは家庭の事情によりスタメンから外れ、急きょキムの出場が決まったという。

前日7日のブルージェイズ戦では、4打数2安打1四球1得点を記録し、存在を示した。キムの連日の活躍を、複数の地元メディアが速報した。