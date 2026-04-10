「それでは、どろんっ」わずか4日のX投稿で騒然　裁判係争中「ドンファンの嫁」の発言内容とは

「紀州のドン・ファン」殺人事件で公判中の須藤早貴被告（30）を名乗るXアカウントがここ数日、事件などをめぐる投稿を繰り返して話題になっている。

「検察官に上告されました。草」。このアカウント「須藤早貴(紀州のドンファンの嫁)」は2026年4月6日、こう報告してから、次々に更新を始めた。

「私、女に嫌われるタイプの人間って自覚してる」

この日は、一審に続いて無罪とした大阪高裁判決を不服として、大阪高検が最高裁に上告したと報じられていた。

アカウントは、和歌山県警などの取り調べ方法について、弁護士を通じて抗議文を出したとしたうえで、こう真偽不明のやり取りをつづった。

「取り調べで『君は殺人事件をよく調べていて、カレー事件を調べたりしてるね』と言われたので『警察による冤罪と言われているので』と返したら『ふーん、あれは有罪だけどね。死刑になったの知ってる？君裁判で無罪になれると思ってるの』とキレてました」

そのうえで、「和歌山カレー事件は和歌山県警の地雷のようです」と、やゆした。

これらの投稿は一部で話題になり、翌7日には、「アンチしか来ないと思ったので、こんなに反響があると思わず驚きました」と投稿した。そして、拘置所などに届いた大量の手紙を集めた写真もアップし、手紙は300通を超え、数百冊の本の差し入れもあったとして、感謝の意を示した。

須藤被告は、別の男性から約3000万円をだまし取った詐欺事件で24年9月、懲役3年6月の実刑判決が和歌山地裁で言い渡されており、その刑期での出来事だとみられる。

8日には、その事件について、「未成年好きの変態から いただき女子した罪」と表現した。X投稿への反応には目を通しているとして、「アンチも含めて、ありがとうございます」と皮肉めいたお礼を述べた。さらに、「ここだけの話」として、殺人事件公判の裏話も披露した。

「私、女に嫌われるタイプの人間って自覚してるから一審の裁判員裁判で、裁判長が女性、裁判員6人中4人が女性って分かった瞬間 詰んだと思ったんですよね」