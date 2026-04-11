新生活が始まるとナイトワーカーが増えるは本当か　入学早々あるいは退職後に面接へ...夜の店の「思惑」は

「新生活が始まると、ナイトワーカーの数が増える」なんていわれがある。昨今は夜職ブームの影響で通年の「デビュー組」が多く、「人員増強」は春に限った話ではなくなったものの、いずれにしても4～5月は求人に力が入る季節だ。

入学早々夜のお店に面接へ行く女子大生、3月の退職を皮切りに歓楽街へ飛び込む元・会社員など、新生活と共に環境の変化を求める人は、いつの時代も存在するもの。そして、スカウトマンが元気な時代はこの手の女性たちを掴むため、春は非常に活発な季節だったという。

未来のスターを発掘したい...採用基準は？

ここ数年、1年を通して応募が殺到しているため、新人はどんな時期でも採用される。しかし、新年度こそフレッシュな人材を欲するのは事実で、「7月の繁忙期に向けての人員を今のうちからそろえておきたい」なんて狙いも強い。4月入店の新人が夏を迎える前に「化ける」例も見られ、未来のスターを発掘するべく、早い段階で採用を強化するのだ。

若くて初々しいというのは、この時期は特に有利。新人発掘の時期は面接の審査基準が少しだけ緩い。その理由としては離職を考慮して多めにキャストを在籍させ、育たないor育ち切らない人を早々にリリースするからだ。

最近は希望者が多いせいで、都会は1人に多大な時間をかけられず、根気強く教育しない店も増えた。よって、4月にデビューできたとしても、全く結果を出せないと時給によっては速攻で切られる恐れもあり、「入ってから勝負」なことに間違いはない。

ちなみに、ルックスがハイレベルな場合は未成年でも入店OKなところも多い。高校を卒業したばかりの女性も4月には現れやすく、将来性を見込んで高時給を提示するのも「あるある」な話だ。

もっとも、未成年はお酒が飲めないせいで少し採用基準が上がるものの、学生終了と共に面接へ来てくれるなら高確率で夜職専業だろう。夜一本、レギュラー出勤、長期在籍が見込まれるからこそ、店からすると春に超・若者（美人に限るが）がきてくれるのは非常にありがたいのである。

新年度は初々しいナイトワーカーが歓楽街に増え、初めての同伴にアフターに大奮闘。たまに飲み慣れていなくてアフターバーでサパー、そして路上で大騒ぎ→ミスをやらかす姿も見かけるけれど、それも勉強の1つ。たくさんの失敗と努力を重ねて、みんな立派なキャストへと成長していく。