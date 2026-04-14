北海道の菓子メーカー、ナフサ供給不足で悲鳴　Xで「世の中の食品が足りなくなる恐れ」訴え

北海道の菓子メーカー・ノースカラーズ（札幌市）が2026年4月13日、様々なプラスチック製品の原料となるナフサについて、「夏以降、食品業界全体の製造が不安です」とXに投稿し、SNS上で注目を集めている。

「夏以降、食品業界全体の製造が不安です」

同社は、無添加・国産の素材を用いたポテトチップスなどの菓子を販売している。全国各地の自然食品店などで扱われているほか、「Amazon」や「楽天市場」、同社の通販サイトなどでも販売されている。

ノースカラーズの公式Xアカウント（@North_Colors）は13日、「食品を入れる袋を作るための原材料、ナフサが全然入ってこないことがほぼ報道されないことが不思議です」と切り出し、「夏以降、食品業界全体の製造が不安です」と投稿。

続く投稿では、「袋が無いと、食品の中身を作れても、包装ができない。つまり、出荷できない、流通させられないという状況です」と説明。「当社がうんぬんではなく、世の中の食品が足りなくなる恐れを感じています」と危機感を示した。

また、「既に食品に使用する袋は仕入れられたとしても、大幅な値上げが確定され、非常に経営を圧迫されるのは決まりです」とし、「それでも入ってくればまだ良い方で、出荷できれば微力ながらお客様の生活のためにはなるので助かります。 僭越ながら、食品は止めてはいけないお仕事だと思っています！」と訴えた。

これらの投稿がSNS上で注目を集め、「現場の声です」「現場から続々と上がる、石油不足への悲鳴の声」「こういうことがそこかしこで起きてくる」「わたしは考え方が極端だから不安しかない」「ホルムズ海峡の封鎖が続けば食糧難になる」などの声が寄せられている。