ヤクルトの強さは本物？球団OB注目の「監督とコーチの関係性」...チームは「良い循環続いている」

プロ野球ヤクルトの元投手で野球解説者の五十嵐亮太氏（46）が、2026年4月13日にユーチューブを更新し、快進撃を続けるヤクルトの好調の要因について、監督とコーチの関係性を挙げた。

「池山監督は選手起用の思い切りがすごい」

ヤクルトは、昨季リーグ最下位に終わり、責任を取る形で高津臣吾監督（57）が退任した。今季は、高津監督に代わって、2軍で指揮を執っていた池山隆寛監督（60）が、1軍監督に昇格した。

チームは、開幕から投打がかみ合い、チーム防御率（2.29）はリーグトップ。13日時点で、勝率.714でリーグ2位につけ、首位・阪神とのゲーム差は、わずか0.5ゲームだ。

現役時代、ヤクルトでリリーフ投手として活躍した五十嵐氏。スタッフからヤクルトの好調要因を問われると、「監督とコーチの仲が良さそうなところ。サヨナラ勝ちした時に、監督とコーチが輪になって喜んでいるのを見て、すごくいいチームだなと思った」と率直に語った。

戦術に関しては、昨季と比べてバントの少なさを挙げ、点の取り方がチームに浸透していると指摘した。

そして、投手の安定感にも言及した。

「今季は打線もつながりがあるが、投手陣。先発、中継ぎ、抑えがしっかりしている。点を取って勝つのは、なんとなく分かる。そんな試合が、これから増えるかといえば、そんなに多くないと思う。何がすごいかといえば、接戦で勝っているところ。昨日（12日）のジャイアンツ戦も2－0。しっかり守り切って（抑えの）ホセ・キハダにつなげている」

選手起用に関しては、就任1年目の池山監督の手腕を高く評価した。池山監督の人柄をよく知る五十嵐氏は、「池山監督の思い切りが、すごさだと思う。若い選手に経験させながら勝つ。こんないい試合はない」とし、こう続けた。