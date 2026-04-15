【大リーグ】今井達也が負傷者リスト入り、「年俸は一体いくらなんだ」韓国メディア辛辣...「ドジャース叩きのめす勢いどこへ」

韓国メディアが、大リーグのヒューストン・アストロズに所属する今井達也投手（27）を辛辣に評した。

「11日のシアトル戦では、37球中ストライクはわずか17球」

アストロズは2026年4月14日（日本時間）、今井を右腕疲労のため、15日間の負傷者リストに入れたと発表した。

今井は、11日にT-モバイル・パークで行われたシアトル・マリナーズ戦に先発し、初回にいきなり2連続四球と内野安打で無死満塁と、苦しい立ち上がりだった。

その後も制球が定まらず、この回は1死しか奪えずに5四死球1暴投3失点（自責3）で降板した。

大リーグ1年目の今季、開幕から3試合に登板して、防御率7.27。3度の先発で、クオリティスタート（先発が6回以上投げ、かつ自責点3以内=QS）は1度も達成していない。

野球人気が高い韓国では、大リーグの注目度が高く、中でも日本勢のプレーは注目の的となっている。

複数の韓国メディアが、今井の負傷者リスト入りを速報し、「スターニュース」（ウェブ版）は、「ついに故障か『予期せぬ腕の負傷という不運』→ついに戦列を離脱 『年俸は一体いくらなんだ...』」とのタイトルで記事化した。

記事では「今井は、ヒューストンと契約期間3年、最大6300万ドルの条件で契約を結び、ついに夢を叶えた。さらに、毎年オプトアウト（契約期間中にFA権を行使するなどして契約を破棄できる条項）を行使できる権利まで持っていることが伝えられた。しかし、今シーズンの今井は、なかなか本来の調子を取り戻せなかった。11日のシアトル戦では、37球中ストライクはわずか17球だった。そして今回、腕の疲労による故障者リスト入りとなり、ひと息つくことになった」と伝えた。