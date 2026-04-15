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「38000円の投資で月収3000万円」？？　首相官邸公式X、高市首相の画像悪用の偽サイトに注意喚起

2026.04.15 12:25
政治班

   首相官邸公式Xアカウントが2026年4月14日、偽サイトをめぐる注意喚起を行った。

  • 高市早苗首相（2026年2月撮影）。画像が悪用されるケースも出ている
    高市早苗首相（2026年2月撮影）。画像が悪用されるケースも出ている
  • 偽サイトの一例。「38000円の投資で月収3000万円」は不可能だ
    偽サイトの一例。「38000円の投資で月収3000万円」は不可能だ
  • 高市早苗首相（2026年2月撮影）。画像が悪用されるケースも出ている
  • 偽サイトの一例。「38000円の投資で月収3000万円」は不可能だ

「投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれ」

   首相官邸は「注意喚起」として、「首相官邸ホームページになりすました偽サイトの存在が確認されています[1.1]」と説明。

   「高市総理の映像を悪用し、投資プロジェクトに勧誘するもので、アクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります」とした。

   投稿に添えられたスクリーンショットには、実際の首相官邸の公式サイトに似せたページに、「日本で新しい収入のチャンスが始まった！　38000円の投資で月収3000万円を目指せ！　今すぐスタート！」との文言と、高市早苗首相の顔写真が使われた画像が写っている。

   ページには、「プロジェクトにご興味のある方は、次のビデオを最後までご覧いただき、仕組みや収益の可能性をぜひご確認ください」「非常に重要なプロジェクト情報」など、勧誘のメッセージも掲載されていた。

   官邸公式はこうした内容について、「首相官邸ホームページで投資勧誘をしたり氏名・電話番号の入力を求めたりすることはありません。くれぐれも御注意ください」と呼びかけている。

「こんな事を首相官邸が注意喚起しなければ分からないのか」
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