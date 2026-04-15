65歳大御所タレントが悲鳴「ヤバい！！脚と腕が同じぐらいの細さに」　激しい腹痛、高熱で...救急搬送＆入院報告

お笑いタレントの山田邦子さん（65）が2026年4月14日にブログを更新し、「腸炎」で入院していたことを明かした。15日に退院したという。

「検査検査で、結果を待って、絶飲食で」

山田さんは14日に「この季節に気をつけること！！」と題したエントリーを公開した。気温が高くなる時期に注意すべき点を「生ものを出しぱなしにしておくとか コンロの上の夕べの鍋の残り物を翌朝そのまま食べるとか！普段大丈夫でも疲れていたり体力が落ちてる時は.........」と列挙しながら、

「見事にやられましたーー！！」「激痛腹痛！？高熱も出て 焦りました！！」

と不調に見舞われたことを明かした。救急搬送されたといい、

「救急車の中で吐いたら迷惑になる！と思い、乗る前に自宅のトイレで、ほぼ水分だったけど吐くだけ吐いたのが良かったのか？病院に到着したら、残念なぐらいあっという間に元気になったのだけど、CTやらレントゲンやら検査検査で、結果を待って、絶飲食でずーっと抗生物質や水分や栄養やいろんな点滴を打ち続け」

と説明。腸炎と分かったとして、「いよいよ明日の午後、退院出来そうな感じです」「とにかく、うっかりのつまみ食いや拾い食い、怪しい生ものなどに気をつけましょう！」と述べている。

15日には「脚が！！」とのエントリーで、腕とひざ下の太さを比べるような写真を公開し、「ヤバい！！脚と腕が同じぐらいの細さになってしまった なんとかします！！」と嘆いた。一方、同日に「もう絶好調で退院しました！！」とも報告している。