ブレイキングダウン元戦士、「痩せてキムタクになりました」...SNS投稿にファン「お顔のポテンシャル高すぎ」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田（41）が、2026年４月8日に自身のインスタグラムを更新し、「痩せてイケメンになってキムタクになりました」と報告した。

インスタグラムには、痩せた後と、痩せる前の2枚の写真を添付し、次のようなコメントを付けた。

「元巨人の長野選手に似てますね！」

「ちなみにマンジャロではありません 筋トレとサラダを食前に食べただけでキムタクになりました これからはノコタクと呼んでください」

寺田の変貌に多くのファンが驚きを隠さなかった。

コメント欄には、「すごいすっきり！」「元巨人の長野選手に似てますね！」「いや、加勢大周ですって」「元々お顔のポテンシャル高すぎますよね」「お顔が小さく見えます」「後10キロ痩せたらキムタク以上にカッコよくなるかも」「キムタクより男前だな」「これからはノコタクとお呼び致します」などの声が寄せられた。

ユーチューバーとして活動する寺田は、3月に公開した自身の動画の中で、ダイエットをしていることを報告していた。

動画の中で「スポーツで体を動かしながら、筋トレをして痩せた」と語っていた。

寺田は「BreakingDown」に選手として出場した経験を持つが、同団体に対する批判的な発言を繰り返し、出入り禁止処分を受けている。