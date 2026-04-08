スタジオで突然、息子に家を出たい理由を告白された松本明子　「息子の気持ちわかるわ」さんまは溺愛にぴしゃり

2026年4月7日放送の「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）で、タレントの松本明子さんの一人息子（25）がスタジオで彼女と同棲していると生告白、松本さんは驚がく、意気消沈、悲しげな表情がテレビに映った。

大学進学の息子について行き、京都に住もうとした

この日の特集は3時間スペシャルで「最強2世ガチ親子参戦」として、タレントやスポーツ選手、俳優らの2世が登場した。松本さんをはじめ、元Jリーガーの北澤豪さん、ミュージシャンのマイク眞木さんらは別室で自分たちの息子、娘らのやりとりをモニタリングして後からスタジオに入ってくるという段取り。

松本さんは俳優の本宮泰風さんと結婚、一人息子で会社員の平井龍聖さんを今でもかわいがっている。あまりにも「息子愛」が強く、平井さんが京都の大学に行くときに母から一緒に行くと言われて断わったエピソードを紹介した。松本さんは当時を振り返りながら「私も一緒に京都に行って住もうと、もう住民票変えようと区役所まで行ったんですけど家族にとめられ、息子にも断わられ、悔しくて京都まで毎月会いに行きました」と明かした。スタジオからは松本さんの溺愛ぶりに「へぇ～」と驚きの声があがる。