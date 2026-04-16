玉川徹氏「ユダヤ人ですよね？」発言への見解、「ご指摘には当たらない」から態度一転「誤解を招く」のなぜ　テレ朝の回答は

テレビ朝日は2026年4月10日の報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）での玉川徹氏の発言について、15日に番組サイトで「差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪した。一方、2日前の13日時点では、発言について「人種差別ではないか」とする声が上がっていることについて「ご指摘には当たらないと考えております」としていた。

この見解の変化の理由について、テレビ朝日に取材した。

テレビ朝日「不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」

玉川氏は10日放送の同番組で、米国とイランの協議にトランプ氏の娘の夫・ジャレッド・クシュナー氏が出席するとみられていると紹介されたことに、

「トランプ家の代表として入っているとしか見えないし、ましてやユダヤ人ですよね？」

と発言。イスラエルのネタニヤフ首相に近いクシュナー氏がアメリカ側として交渉の場に同席することは「いない方がいい」「マイナス」ではないかと、専門家に尋ねていた。

この発言をめぐっては、SNSで、単に協議への影響を尋ねたものだとする一方、「人種差別ではないか」との意見も寄せられていた。

さらに、駐日イスラエル大使のギラッド・コーヘン氏が14日にXで、この発言を「懸念すべき発言」としたうえで、「書簡を送りました」としていた。

また、香港の英字紙「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」は、ロサンゼルスに拠点を置くユダヤ人人権団体・サイモン・ウィーゼンタール・センターのエイブラハム・クーパー副所長がこの発言を非難したことを報じていた。

テレビ朝日は15日、番組サイトで「アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」として、「不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」と、謝罪した。

コメントについて、「差別的な意図はありませんでした」としたうえで、「説明が不十分で表現に配慮が足りませんでした」とした。