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溝口勇児氏、40・50代男性の年収巡りキャバ嬢が「1日で稼いじゃうような金額」　発言に波紋「悲しくなります」

2026.04.17 14:38
エンタメ班

   実業家・溝口勇児さんが、2026年4月15日に公開されたYouTube番組「REAL CAREER」で、番組参加者の年収をめぐり「キャバ嬢であるゆいぴすが大体1日で稼いじゃうような金額なんですけど」などと発言し、これが波紋を広げている。

  • 溝口勇児さんのインスタグラム（＠mizoguchiyuji）より
    溝口勇児さんのインスタグラム（＠mizoguchiyuji）より
  • ゆいぴすさんのインスタグラム（＠yuipis18）より
    ゆいぴすさんのインスタグラム（＠yuipis18）より
  • 溝口勇児さんのインスタグラム（＠mizoguchiyuji）より
  • ゆいぴすさんのインスタグラム（＠yuipis18）より

「君たちの年収はゆいぴすが一晩で稼いじゃったり」

   「REAL CAREER」は、「人生に躓き、それでも諦めたくない」という人が挑む「就活番組」。複数人の実業家が審査員として挑戦者を選考し、選ばれた挑戦者は審査員の会社への採用を含む就職サポートなどの特典を得られる。

   番組では、40代から50代の3人が挑戦者として登場。3人の現在の年収は、400万円から96万円だと紹介された。

   特に年収96万円という田中さんは、チェーンの飲食店を経営しているが、フランチャイズの親会社の倒産などで経営が悪化。現在は貯金を切り崩して店を続けているとした。田中さんは目に涙を浮かべ、「マイナスから脱却して、普通の給料もらって、一生懸命働きたいなと思ってます」と話した。

   その後、溝口氏は「総じてみんな、40代ないしは50代の人で、君たちの年収はゆいぴすが一晩で稼いじゃったりしますけど」「キャバ嬢であるゆいぴすが大体1日で稼いじゃうような金額なんですけど、どう思います？」と、番組に出演していたキャバクラ嬢のゆいぴすさんの名前を出して、問いかけた。

ゆいぴすさん「どうこう言われても私は...」
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