【ドジャース】キム・ヘソン、打率3割復帰で大リーグ生き残り「確信」　「ショートでも守備力を証明」韓国メディア太鼓判

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の大リーグ生き残りを「確信」した。

「打撃だけでなく守備でも一変した姿を見せている」

同メディアは2026年4月21日、キムの特集記事を組み、「キム・ヘソン、このままならMLBでの生き残りは心配ない...打率3割復帰＋遊撃手の守備力を証明」とのタイトルで記事化した。

今季、マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、4月6日に大リーグに昇格。ここまで12試合に出場して打率.308を記録している。

20日に敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦では、「8番・ショート」でスタメン出場した。4打数2安打を記録し、打率を再び3割台に乗せた。

課題の打撃で結果を残す一方で、守備ではユーティリティプレイヤーとして、ショート、セカンドをこなしている。

右脇腹を痛め負傷者リスト入りしているムーキー・ベッツ内野手（33）の代役として、大リーグに昇格したキムは、ここまで攻守にわたって存在を示している。

大リーグ最強軍団において、激しい生存競争を強いられる中、「OSEN」は、「ドジャースのキム・ヘソンが、大リーグでの残留の可能性を徐々に高めている」と指摘し、こう続けた。

「大リーグに復帰したキム・ヘソンは、好調な活躍を見せ、打撃だけでなく守備でも一変した姿を見せている。昨シーズンは、ユーティリティプレイヤーとしてセンターまでこなしたが、本業のポジションであるセカンド以外では、守備に物足りなさが目立った。しかし、今年はショートのポジションでも卓越した守備を見せ、強烈な印象を残している」