「命が危なくて」...登録者100万人YouTuber・ひまひま、入院直前の「異変」明かす　「手が寒すぎてしびれてくる」

チャンネル登録者数101万人のYouTuber・ひまひまさん（18）が、2026年4月20日に自身のYouTubeチャンネルに公開した動画で、入院前の体調不良の様子を明かした。

「寒気が朝から止まんない」

ひまひまさんをめぐっては、3月26日、所属事務所の太田プロダクションが、「『感染性腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と発表した。

「約1週間を目処に休養」「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定」としていたが、4月10日の「ひまひまチャンネル」の動画で、ひまひまさんの両親が「ひまひまはまだ入院中」などと語っていた。

19日公開の動画では、ひまひまさん本人が退院を報告。「急性腎不全の一種を併発」し、「命が危なくて」「幻覚と幻聴がすごく聞こえてきてて」など、深刻だった病状を告白していた。

そして、今回の動画は、「入院2日前に起きていた体調の異変...。これが地獄の前触れだった。」と題し、入院2日前の体調不良の様子を記録したものだった。

仕事を終え、22時30分頃に帰宅したというひまひまさん。「なんか今日本当にずっと体調悪くて、寒気が朝から止まんないし、気持ち悪いし、頭痛いし、お腹痛いし、手が寒すぎてしびれてくるんですよ」と語った。

次の日も仕事だが、熱を測ると38.4度あったという。風邪薬を飲み、少し休んでも体調が良くならず、「お腹も痛くて、めっちゃギュルギュルいってます」と明かした。