「人道的にあり得ないずさんな対応」　中道・泉氏も辺野古「抗議船」団体に憤り

中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年4月22日に行われた衆院文部科学委員会で、3月16日に起きた沖縄県・辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）が亡くなった事故をめぐり、「人道的にあり得ないずさんな対応」と怒りを示した。

「本当に、我々にとっても全く他人事ではなく......」

この事故では、同志社国際高校の生徒ら21人が乗った2隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向かった「平和丸」も転覆した。不屈の男性船長（71）と平和丸に乗っていた武石さんが亡くなっている。

武石さんの遺族は17日、「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」のnoteアカウントを更新し、同校やツアー会社は遺族に会って対応したと明かした上で、「平和丸の船長、乗組員、ヘリ基地反対協議会その他の関係責任者達」からの接触はなく、直接の謝罪や手紙、弔電などの対応もなかったとしていた。

泉氏は質問でこの事故について、「これは本当に、我々にとっても全く他人事ではなく、私もちょうど同い年で京都で子どもを私学に通わせている。親の気持ちに立てば、もう何とも言いようがない」と語り、「おそらく、もう事故から1か月たったが、未だに信じられないという気持ちでしょう」と遺族をおもんぱかった。