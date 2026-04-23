佐々木朗希は先発で通用するのか、今季白星なしの防御率6.11...元NPB最多勝投手が指摘する「5回の壁」とは

プロ野球パ・リーグの元最多勝投手で野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年4月22日にユーチューブを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）について、「球自体は良くなっている」と評価した。

「目標が低すぎて5回まで行くのに必死になっている」

開幕から勝ち星のない佐々木は、20日のコロラド・ロッキーズ戦に先発した。

3回まで無失点で切り抜けるも、3点リードの4回に1点を失った。5回は、先頭カイル・キャロス内野手（23）にソロ本塁打を浴び、続くジェーコブ・マッカーシー外野手（28）に2塁打を打たれた。

無死2塁のピンチで、エドゥアード・ジュリアン内野手（26）にセンター前に運ばれ、3－3の同点に追いつかれた。2死後、タイラー・フリーマン外野手（26）に四球を与えたところで降板となった。

この日は、4回3分の2を投げ、7安打2奪三振3四死球3失点（自責3）だった。開幕から4試合に先発して0勝2敗、防御率6.11。クオリティスタート（先発が6回以上投げ、かつ自責点3以内＝QS）は、1試合も達成していない。

NHKの大リーグ中継で解説を務める武田氏は、この日の佐々木の投球について、「ボールは悪くなくなってきている」と切り出し、自身の経験を踏まえて、次のように評した。

「あとは自信じゃないの？俺も経験があるけど、日本ハムからダイエーに行った時に、7回くらいしか投げることができない時期があった。球は良いけど7回くらいまでみたいな。2か月くらいそうだったが、ある時、それを飛び越えて完投した。そうしたら普通に完投できるようになった。だから、そういう壁があるのかもしれない。5回の壁みたいな。言い方は悪いが、目標が低すぎて、そこ（5回）まで行くのに必死になっている」