中国系俳優が扮する人物に「ステレオタイプ」の指摘　公開直前の米映画「プラダを着た悪魔2」、アジア人差別の批判も

新作の米映画「プラダを着た悪魔2」が2026年5月1日に日本でも公開されるのを前に、公式クリップ映像がX上で公開されたが、その中でアジア人の「ステレオタイプ」な表現があったとの批判が出ている。

背の低いメガネ姿の登場人物が、高学歴を鼻にかけるような人物に描かれており、アジア人差別ではないかとの声もあった。一方、この人物をコメディとして演出しただけで他意はないといった意見も出ており、その表現をめぐって議論になっている。

背の低いメガネ姿の登場人物が、高学歴を鼻にかけ...

有名ファッション誌の鬼編集長の下で、再び働き始めたヒロインのアンディは、中国系俳優が扮する女性アシスタントに声をかけられる。

この女性は、アンディより背が低く、上下ともチェック柄の単調な服を着てメガネ姿だ。女性は、新しいアシスタントだと名乗り、アンディと握手する。最初はにこやかに会話するが、女性がまくし立てるようになり、アンディは困惑した。それでも、アンディが女性をほめたたえると、女性も笑顔でまた握手を交わす。

このクリップ映像は、映画を配給する「20世紀スタジオ」のXアカウントが4月17日に投稿した。投稿では、英語で映画の公開をPRしていた。

ところが、中国メディアがこの女性の人物像についてネット上などで非難の声が出ていると報じ始め、韓国の大手紙「朝鮮日報」なども22日からこの動きを次々に報じた。

その報道によると、この女性の名前「秦舟（チンジョウ）」は、欧米で中国人をやゆするときに使われる表現「チンチョン」によく似ているとの指摘が出た。また、アンディらと対照的でファッションセンスがなく、自らを強く主張する人物として描かれているとし、欧米人がアジア人に抱くとされる「勉強はできるが社交性に欠ける」というステレオタイプを再現していると批判された。

こうした表現に不満が広がっており、映画をボイコットする動きも中国国内で出ていると報じられている。