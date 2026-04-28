「朝まで生テレビ！」事前収録の1時間番組になる　タイトルそのまま＆92歳・田原総一朗氏は司会継続...BS朝日にねらい聞くと

ジャーナリストの田原総一朗氏（92）が司会を務める討論番組「朝まで生テレビ！」（BS朝日、毎月最終日曜日放送）が、2026年4月26日から「事前収録の1時間番組」に変わった。その理由を、同局に取材した。

「田原さん側とも話し合いながら、番組として総合的に判断」

「朝まで生テレビ！」は1987年にテレビ朝日の深夜帯で始まり、田原氏が90歳を迎えた24年に、BSのゴールデンタイムでの2時間生放送に切り替わっていた。一方、26年4月からの変更点として、公式サイトで下記のように紹介している。

「この春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入する『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください」

発表はXでも注目され、「朝まででもなければ生でもなくなった」「田原総一朗さんのお歳を考えれば、まぁ仕方ない」「いい加減タイトル変えてもいい気がする」といった声が上がっている。

今回の変更理由について、BS朝日は28日にJ-CASTニュースの取材に応じ、

「田原さんの負担軽減などに配慮し内容をさらに充実させるため、田原さん側とも話し合いながら、番組として総合的に判断しました」

と説明した。番組タイトルと実態の乖離を指摘するような反響には、「番組内容に大きな変更はなく、放送開始から40年目を迎え視聴者の皆様にも馴染みのある番組名ですので、番組名は変更しておりません」との見解を示した。

次回の「朝まで生テレビ！」は5月31日19時～19時54分に放送される予定だ。