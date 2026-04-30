交際7年で人気カップルYouTuber（26）が破局　「納得いくまで話して」「それぞれの道に進む方が...」

人気カップルYouTuber「わたまゆカップル」（わたるさん、まゆかさん）が2026年4月28日に動画を公開し、破局を発表した。

わたまゆカップルは19年に交際4か月で一度別れ、ほどなく復縁し、同棲を続ける2人の日常を発信してきた。20年に開設したYouTubeチャンネルは登録者18万超、TikTokはフォロワー18万超となっている。ともに26歳を迎えた。



















「簡単に言うと本当に価値観の違い」

今回は「【ご報告】お別れしました。」と題した動画が公開され、2人が時おり声を詰まらせたり涙ぐんだりしながら破局を明かした。別れの理由について、わたるさんは、

「長い間ずっと一緒におったから理由が1つとかじゃないし、この動画で全て話せるほど短くないんやけど、簡単に言うと本当に価値観の違い」

と説明した。まゆかさんは「どっちが悪いとか仲がめっちゃ悪くなったとかではない」「お互いのための決断」といい、わたるさんは「2人が納得いくまで話して決めました。それぞれの道に進む方が、2人が良い人生を歩めるんじゃないかって考え合って決めました」とも補足した。

今後、YouTubeチャンネルはまゆかさん、TikTokアカウントはわたるさんが使うという。過去動画について、まゆかさんは思い出があるため基本的に残したいとしながら「でもやっぱりカップルやったわけやから、お互い次の相手ができたりしたら嫌だったりすると思うので、消すかもしれない」と伝えた。

一方、わたるさんは「消えたらお互い『誰ができた』ってなるから、それは曖昧にしとくか。どこかのタイミングで何となく、そろそろ良いかなで消すかもしれないぐらいに」とツッコみ、まゆかさんは「これがもしコンビやったら（動画を）置いといても何もないねん...って思ったら悲しい」と明るくこぼしている。