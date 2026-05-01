190ページ超大量不備の刀剣乱舞ONLINE記念本、修正PDF配布のみに批判→交換対応へ　「配慮として、到底十分なものでは」

小学館集英社プロダクションは2026年4月30日、190ページ超の不備を公表していた書籍「刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録」について、修正版との交換対応をすると公式サイトで発表した。

不備を発表した際には、返品・交換対応は行わないとし、批判的な声が寄せられていた。

「読者の皆様の信頼を損ねる、あってはならない重大な事態」

「刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録」をめぐっては、4月22日に小学館集英社プロダクションが、内容に不備があったとしてその内容を発表していた。計127ページにおよぶ装飾の不備のほか、登場キャラクターである日本刀を擬人化した「刀剣男士」がそれぞれ持つ「紋」が一部欠けている不備、イラストのズレ、欠け、重なり、誤植や表記の不備など、416ページ中190ページ以上に影響していた。

このときの発表では、一部ページを除く修正版PDFを公開。電子版では順次訂正のうえ配信するとしたが、「商品の交換・返品はいたしかねます」としていた。

Xではこの対応に、「この規模でなんで交換対応じゃないんですか？」「あまりに不備が多すぎる...」「購入したファンをなめてんのか」「流石に不誠実過ぎませんか......？？？」といった批判的な声が寄せられていた。

小学館集英社プロダクションは30日、

「（前回4月22日の発表で）交換・返品対応は行わず、訂正内容を反映したPDFの配布に留まる旨をご案内したことについては、本書を楽しみにご購入くださったお客様への配慮として、到底十分なものではございませんでした」

とした。さらに、次のように反省を述べた。

「『刀剣乱舞ONLINE』の10周年を祝う大切な記念本において、刀剣男士のイラストや名称、固有の刀剣男士紋等の重要な要素に関わる複数の誤りが生じ、かつ不備が複数ページにわたるものであったことは、読者の皆様の信頼を損ねる、あってはならない重大な事態です」

当初の対応について「深く反省し、対応方針を改めて見直した」結果、「修正版書籍との交換を実施させていただくことといたしました」と伝えた。

現在交換対応の準備を進めているとし、5月中に手続き方法などを発表するとした。

また、書籍制作に携わった編集プロダクションやデザイナー、校正会社について「定められた期間のなかで誠実にご尽力くださったものであり、このたびの事態の責任はすべて出版元である弊社にございます」と伝えている。

さらに、「小学館および集英社は別の出版社であり、本件とは一切関わりはございません」とした。

「刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録」は、ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」のイラストやキャラクターデータベースを収録した本だ。ゲームの10周年を記念して発売された。定価は紙版で5390円。