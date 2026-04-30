ネタ系コスプレイヤー、結婚式当日の離婚宣言→離婚を報告　まさかの展開に同情「正直メンタル落ちてます」

ネタ系コスプレイヤーとして活動する「バーロー」さんが2026年4月27日、離婚を報告し、ネットの注目を集めている。

結婚式の夜に「部屋に無言で離婚届がバーンと置かれてまして」

バーローさんは、ホラー映画『13日の金曜日』シリーズに登場する殺人鬼「ジェイソン」のコスプレや筋肉を活かした名画コスプレなど、「ネタ系」のコスプレで人気を集めるコスプレイヤーだ。ロックバンド「月極フラッフィーズ555」のメンバーとしても活動している。

27日の投稿では、「みなさまに僕からお知らせ」として、離婚を報告した。

結婚式を挙げたのは3月8日だったといい、「結婚式終わりの3月8日の夜？ 3月9日には自宅の部屋に無言で離婚届がバーンと置かれてまして、嫁が帰って来なくなりまして」と説明。

話し合いをするも「離婚するの一点張り」で、「『なんかもう好きじゃない事にきづいた』『結婚式の前から既に離婚する事を決めてた』などという話まで聞かされまして」と明かした。

「たしかに結婚式の1～2週間前から様子がおかしいような気はしてたんですがこんな事になるなんて気づかず」と振り返った。

結婚式当日の離婚宣言だったことから、バーローさんは「離婚するの決めてて結婚式やってどんな気持ちでみんなに祝われてたん？ みんな時間とお金使って来てくれてんで？」と言い聞かすも、「何故が逆ギレされるしで僕もムカついたし向こうがとにかく離婚離婚と自分の意見しか言わないので みんなにお祝いの言葉をたくさん頂いたんですが離婚いたしました」とした。