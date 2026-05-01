ブレイキングダウン元戦士、動画アプリ「収益化停止」報告 本人は「だいぶヤバい」嘆くも...ファン「リスク管理甘すぎ」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田（41）が、2026年4月30日にユーチューブを更新し、短尺動画アプリ「ティックトック（TikTok）」の収益化が停止されたことを報告した。

収益30万円失い「僕ら大家族からしたらだいぶヤバい」

元ラグビー選手の寺田は、その体格を生かしてブレイキングダウンに参戦。一躍、人気選手となったが、同団体に対する批判的な発言を繰り返し、同団体から出入り禁止処分を受けている。

寺田は6人の子どもを持つ父親で、8人家族の大黒柱だ。大家族ユーチューバーとしても人気を博し、夫人との共同ユーチューブチャンネル「ノッコンと嫁コン」は、9万人以上の登録者数を誇る。

夫人とともに「ノッコンと嫁コン」に出演した寺田は冒頭で、「収益化がまた外されました」と切り出し、詳細に言及した。

「数々と、収益化が外されているが、今回はユーチューブではなく、ティックトックの収益化が外れた。ティックトックは、1回（収益化が）外れて戻ったが、また外された。ティックトックのアカウント（収益が）30万円あったんですよ。30万円がなくなりました。収益がなくなるのは、僕ら大家族からしたらだいぶヤバいこと」