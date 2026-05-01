「今日好き」16歳カップル交際4か月で破局→「心無い」DM殺到　本人悲痛訴え「本当にやめてください」

恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。テグ編」（ABEMA）に出演していた代田萌花さん（16）と森本陸斗さん（16）が2026年4月30日、それぞれインスタグラムのストーリーズを更新し、破局したことを報告した。交際期間は約4か月だった。この報告を巡り、代田さんがX上で注意喚起している。

代田さん「二人で前向きに考えて答えを出しています」

代田さんと森本さんは、26年1月～2月放送の「テグ編」でカップル成立。代田さんは3月29日のX投稿で、交際3か月を記念するツーショットを公開し、SNSでは祝福する声が相次いでいた。

こうした中、代田さんが4月30日にストーリーズを更新し、森本さんと破局したことを報告。「突然の報告となり申し訳ありません」とした上で、理由について「お互いのお仕事が忙しくなるにつれてすれ違いが増え、2人でたくさん話し合い、それぞれの道へ進むことになりました」と説明した。

また森本さんも同日、代田さんとの破局を報告。「お互いの活動が忙しくなる中、なかなか思うように会えない日々が続いていました。二人でたくさん話し合いを重ねた結果、それぞれの道を歩む結論に至りました」と理由をつづっていた。

代田さんは30日にXを更新し、「みなさんの優しい応援コメントやお言葉に本当に嬉しく思っています」としつつも、「心無いコメントdmもたくさん来ています」と報告。森本さんにも寄せられていると明かした上で、「本当にやめてください。二人で前向きに考えて答えを出しています。二人を応援して頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。

テグ編を巡っては、出演していた田中陽菜さん（17）と西小路侑汰（17）もカップル成立していた。しかし、この2人も4月28日にストーリーズを更新し、破局したことを報告したと女性向けニュースサイト「モデルプレス」などが報じている。