メンズ地下アイドルへの過激な「推し活」問題　多額の金を貢いで...「沼」から抜け出せなくなるファン心理

過激な推し活が問題視されており、その中でも挙げられる事例が多いのはメンズ地下アイドル（略称：メン地下）の応援だ。専門用語としてライブは「現場」と呼ばれ、特典会という名のチェキ撮影に女性たちが大金をつぎ込む。

落とす金額は1万、2万とかのカワイイものではなく、どっぷり「沼って」いると、数百万円の出費も当たり前だとか。その他にも、クラウドファンディング、差し入れ、配信などに精を出せば天井はない。実際にバースデー企画でクラウドファンディング数千万を集めた演者も現れ、メン地下界隈では大量の札束が飛び交っている。

足繁く通うだけならまだしも、生活の全てを推し活に染め上げると周りが見えなくなりやすい。金策に走るおろか「駆けずり」回って、危険なゾーンに飛び込む女性も今は増えていると聞く。

メン地下はなぜ、お金がかかるのか？

グループや個人によって設定金額は異なるが、だいたいチェキ2000円前後、300～500人キャパのライブハウスならチケット代3500円が相場といえるだろうか。

数字だけを見ればあまり大金が必要ないように思えるものの、チェキ1枚のみで推しメンと話せる時間などたかがしれている。挨拶をしたら終わってしまうくらいに短く、人気メンバーなら顔を覚えてもらうことさえ難しいだろう。特に熱量の高いファンに支えられる演者だとチェキ1枚では空気的に気まずく、人によってはいい対応をされないなんて話さえある。

「ファンを平等に扱えない演者なんて推すのをやめろ」というツッコミはさておき、推し活をする人は多少なりとも意中の相手から「認知」を求めるからこそ、足繁く現場へ行く。そして、最大限の応援をしたい気持ちが強まれば落とす金額が増え、特に接触（＝特典会）がウリのメン地下では「お金を使うのが当たり前」という周囲の波・圧力に飲まれてしまうのだ。

基本的に地下界隈はライブの本数が多く、TikTok撮影会という一緒に動画を撮れる有料イベントも開催される。規模があまり大きくないグループは物販でのポイントカード特典として「プリクラ同行」や「1時間デート」などファンの魂に火をつけるプレゼントも珍しくはない。ポイントカードを完成させるまでに相当な金額が必要だけれど、そのためにファンはあらゆる手段を使って働く。

本気で応援すれば上記のごとくお金がかかるため、ファンの夜職率が高いのは容易に想像がつくだろう。飲み屋や風俗などはもちろんのこと、なかには未成年の立ちんぼやパパ活も横行し、見えない場所での逮捕や自己破産という問題も実際に起きている。

1回の現場で20万、30万円をあっさりと使うファンが多いとなれば、「沼」の深さが知れよう。