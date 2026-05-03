井上尚弥の次戦「選択肢は５つ」　ボクシング関係者が「本命」とする選手よりも対戦確率が高いとされた相手

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が2026年5月2日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の次戦対戦候補を検証し、5選手をピックアップした。

「もし堤が階級を上げれば、そこにストーリー展開が生まれるだろう」

井上は2日に東京ドームで4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者・中谷潤人（M・T、28）に3－0の判定で勝利した。

試合は、井上が初回からプレッシャーを強め主導権を握り、4回まで支配。一方の中谷は、8回にペースをつかむと、攻撃的なボクシングで盛り返した。

両者ダウンシーンはなく、勝負は判定に。ジャッジ2人が、116－112の4ポイント差。残り1人が115－113の2ポイント差で井上を支持した。

世界3階級制覇王者の中谷を下し、ドリームマッチを制した井上。次戦に関して井上は、スポーツ紙の報道によると、「少し休んでから、大橋会長、父と今後の対戦相手を決めたい」と語り、明言は避けたという。

「モンスター」の次戦は、ボクシングの本場・米国でも大きな注目を集めている。ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」は、次戦に関して「33歳のイノウエにとって考えられる選択肢は５つある」とし、候補者の名を挙げた。

5人のうち、対戦確率が最も低かったのが、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石、30）だ。記事では「もし、堤がスーパーバンタム級に階級を上げることになれば、そこにはストーリー展開が生まれるだろう」とした。