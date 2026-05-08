紀平梨花、雰囲気変わって...大人っぽいブラックコーデで美しさ限界突破　「ホント可愛くて...美しい」

フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。シックなオールブラックコーデを披露した。

「素敵なものばかりでした」

紀平選手は、「在モントリオール日本国総領事館から、生け花インターナショナル・オープニングセレモニーにご招待していただきました」と報告した。

つづけて、「モントリオールにも、こんな風に日本を感じられる素敵な場所があると知らなかったので、来ることができて嬉しかったです」と語り、「生け花の作品も初めて見ましたが、どれも個性があって素敵なものばかりでした」と振り返った。最後は、「暖かくなってから、また来ようと思います」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、袖がシアー素材でデザインされた全身ブラックコーデを披露。和の雰囲気がある建物を背景に、茶色のロングヘアをおろしたスタイルで微笑んでいた。4枚目では、生花の前に立って笑顔をみせていた。6枚目では、体の前で手を添えてポーズをきめていた。

この投稿には、「シックなお洋服似合ってて素敵」「生花も衣装も綺麗ですね」「気品がある」「美しい...」「めっちゃ可愛い」「ホント可愛くて...美しいです」といったコメントが寄せられていた。