ヒカル、シンママ新恋人との結婚願望を告白も...　電撃離婚から約半年「今ではない」ワケ

YouTuberのヒカルさん（34）が、2026年5月4日に公開された動画で新恋人との結婚願望を明かした。

ヒカルさんは4月29日の動画で、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーで1歳息子を育てる加藤神楽さん（21）と交際・同居していると公表していた。

「したいし、今別にやろうと思えばできる」

今回は、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんのYouTubeチャンネルで「コラボ後に泥酔したヒカルが芸能人に喧嘩を売って、お蔵入りになりかけました。」と題した動画が公開された。ヒカルさんと、YouTuber「カジサック」としても活動するお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太さんの3人でトークを繰り広げている。

ヒカルさんは加藤さんへの思いを、「相当、相性が良いと思ってて。単純に好きの度合いを示すことになるか分かんないけど、2か月間ずっと一緒にいます」「女遊びって言われるものを一切してない」「僕は振られたくないと思ったこと、ほぼ無いんですよ。今は思います、その子に振られたくないっていう感じです」などと伝えている。

三崎さんから「結婚もある？」と尋ねられた場面では、下記のように述べた。

「したいし、今別にやろうと思えばできるんですけど、個人的な気持ちとしてはね。向こうもしたいって気持ちもあるんで。ただ、早すぎるなっていうのもある」