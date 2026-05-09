「髪が根元から溶けた」美容院トラブルから1年...DJ SODA、美しい黒髪ショートに　「さらに美しい」反響

韓国出身の女性DJ「DJ SODA」さんが、インスタグラムで、美容院での施術トラブルから回復した姿を公開した。

「本当に辛い時間を過ごしました」

DJ SODAさんは、2025年6月に美容院でブリーチをしたところ「長時間放置されすぎて、髪が根元から溶けてしまった」とインスタグラムで報告。後頭部と側頭部の髪を乱雑に刈り上げた姿を公開していた。

26年5月7日には、「ついにブリーチ事件から1年ぶりにショートカットに変えました！」と投稿。ブリーチを失敗してから、徐々に髪が伸び、美しい黒髪のショートカットになるまでを動画にして公開した。

施術トラブル以降、「本当に辛い時間を過ごしました」などと振り返ったDJ SODAさん。ライブや撮影の仕事ではウィッグを着けることもあったが、「無理に隠すのではなく、自然に自信を持って回復していく姿を見せたかった」と、地道に髪を伸ばしていたという。

トラブルがあった美容院ではエクステンションを着けることを勧められたが、断ったようだ。「その重さに耐えられず、髪がさらにひどく傷んでいたでしょう」と語った。

「この1年間は外見が悪かったものの、恥ずかしさは我慢して頭皮ケアだけは本当に熱心に受けていました」という。失敗した髪型も、「一つのスタイルとして見てくれて、独特でかっこいいと言ってくれる人がいた」と明かした。