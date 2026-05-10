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令和ロマン・高比良くるまさん「リハ観覧中止」めぐり謝罪　「ナメてると思われても仕方がありません！」

2026.05.10 15:45
エンタメ班

   お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさんが2026年5月10日、波紋を広げていた単独ライブ「RE:IMWAROMAN」のSS席・S席の特典の変更をめぐり、思いをつづった。

  • 「RE:IMWAROMAN」ウェブサイトから。リハーサルの扱いが波紋を広げた
    「RE:IMWAROMAN」ウェブサイトから。リハーサルの扱いが波紋を広げた
  • 会場の「Kアリーナ横浜」（横浜市）。最大約2万人が収容できる
    会場の「Kアリーナ横浜」（横浜市）。最大約2万人が収容できる
  • 「RE:IMWAROMAN」ウェブサイトから。リハーサルの扱いが波紋を広げた
  • 会場の「Kアリーナ横浜」（横浜市）。最大約2万人が収容できる

「払い戻しなし」発表も一転「ご希望の方への払戻しを承ります」

   令和ロマンは、16日に最大約2万人を収容する「Kアリーナ横浜」（横浜市）で、7年ぶりとなる単独ライブ「RE:IMWAROMAN」を開催予定だ。

   波紋を広げていたのは、チケット代10万円の「SSロマン席」および3万円の「Sロマン席」の特典とされていた「リハーサル観覧パス」だった。

   ライブ運営は2日、公式Xを通じ「特典『リハーサル観覧パス』の中止」を発表した上で、「当日開演前15時頃に、SSロマン席・Sロマン席のお客様限定で令和ロマンのお二人が直接ご登場するお時間をご用意しております」と説明した。

   当初は特典の変更に際し、チケットの払い戻しはないとしていた。しかし、SNSではリハーサル観覧目当てで高額のチケットを購入したという声も多く、対応をめぐって批判の声が相次いだ。

   運営は9日、「リハーサル観覧を楽しみにされていた皆様のご期待に沿えず、誠に申し訳ございません」と謝罪し、代替特典として「特別企画を実施」すると発表。さらに、当該チケットを対象に「ご希望の方への払戻しを承ります」とした。

「『リハ観覧中止』は僕が言い出しました！」
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