登録者220万YouTuber「離婚寸前までいった」動画で騒然　妻告白「実は一年前くらいから別れる選択肢が」

チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・カノックスターさんが2026年5月9日に公開した動画で、「ヨメック」こと妻との関係について報告した。

カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子長女が生まれたことを公表している。以降は家族の動画も多数公開しており、広く支持されている。

きっかけは「育児の姿勢が極端に変わったこと」

カノックスターさんは9日に「奥さんと娘が家出しました。離婚寸前までいったやりとり隠さず公開します。」と題した動画を公開した。ゴールデンウィークに妻が娘と実家へ帰ったとして、「明確に理由があって、俺ここ2、3週間の行動っていうか生活が怠けすぎてて」などと切り出している。

夫婦共働きのところ、最近は自身が動画撮影や編集をはじめ仕事に追われていたこともあって、育児や家事を妻に任せがちになっていたと説明。「自覚はあったのにどこか甘えてた」と反省し、家事などが出来ていない以上に「夫婦としての最低限のマナー」や「感謝」不足が問題だったのではないかとみていた。

途中から登場したヨメックさんは、ケンカになっていたと明かし、「1番の自分のきっかけとしては、やっぱ育児の姿勢が極端に変わったこと」「ここ1か月くらい？」と振り返った。カノックスターさんは「プラス、お互いの夫婦としての恋愛感情的なのが、圧倒的に俺が少ないっていう感じになってたんですよね？」ともいう。

カノックスターさんが「1番悪いのは何なんだろうな？」と尋ねると、ヨメックさんは「悪いとかはないと思うよ、もう。2人で向き合えるか、やめるかの2択」と答え、「仕事をどうにか仕組み化してください」などとアドバイス。下記のような思いも伝えた。

「家族としてやっていくのであれば、YouTubeのための日常にするのであれば、言ったけど、きちんとどんな像を描いて、どうなってるのかを私に言わないと。分からないよっていう、ついていけなくなっちゃうよっていう」