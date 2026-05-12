日本ハム対オリックス、一触即発「タイム要求」騒動　球団OB私見...予測していないタイムは「投手にはリスクしかない」

プロ野球日本ハムで投手としてプレーした野球解説者の岩本勉氏（55）が、2026年5月11日にユーチューブを更新し、打者のタイム要求を巡り一触即発となった騒動について「ピッチャーにはリスクしかない」との見解を示した。

「これはピッチャーとバッターの意見が真っ二つに割れます」

問題のシーンは、10日に京セラドームで行われた日本ハム対オリックス戦の5回に起こった。

日本ハム2点リードの5回、無死2塁の場面で、ロドルフォ・カストロ内野手（27）が打席に立った。

カウント2－2からカストロがタイムを要求し、審判はタイムを認めた。マウンド上のアンダーソン・エスピノーザ投手（28）は、セットポジションから投球に入ろうとしたタイミングだっただけに、怒りを隠さなかった。

エスピノーザは、マウンドに歩み寄る審判に向かい、両腕を広げ「なぜ？」のポーズ。オリックスの選手も、エスピノーザに同調するかのようにしてベンチを飛び出し一触即発状態となった。

試合は緊張感漂う中で再開され、エスピノーザがカストロを空振り三振に仕留めた。

現役時代、先発投手として活躍した岩本氏は、今回の騒動について、自身の経験を踏まえ、投手目線で解説した。

岩本氏は「ピッチャーがランナーを意識しながら『さあ、投球動作に』というところで、気が付いたらタイムがかかっている。これは、ピッチャーにとってものすごいストレス」と指摘し、次のように持論を展開した。

「これは、ピッチャーとバッターの意見が真っ二つに割れます。ピッチャーサイドからすると、『ここで止められても』となる。（現役時代）僕はアンパイヤにクレームをつけたい方だった。『ピッチャーの気持ちをもうちょっと分かってくれ』と。『さあ、投げようか』というタイミングは分かるはず。それをバッターが『止めてくれ』と言ったからといって止めるようでは、ピッチャーは自分の間で投げられない」