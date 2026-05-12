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【ドジャース】キム・ヘソン、大リーグ残留もチャンスに「沈黙」...進塁打さえ打てず　監督に物足りなさ？地元メディア報道

2026.05.12 17:17
スポーツ班

   韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年5月12日、大リーグに残留したキム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の低調な打撃を不安視した。

  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
  • 大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手
    大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手
  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
  • 大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手

「初球でアウトとなり監督が自ら呼び出した」

   ロサンゼルス・ドジャースは12日、本拠地ドジャー・スタジアムでサンフランシスコ・ジャイアンツと対戦し、キムは「9番・セカンド」でスタメン出場した。

   この日、負傷者リスト入りしていたムーキー・ベッツ内野手（33）が復帰し、「2番・ショート」でスタメン出場。ベッツの復帰に伴い、アレックス・フリーランド内野手（24）がマイナーに降格し、キムが大リーグに残留した。

   若手有望株のフリーランドとの大リーグ残留争いに勝利したキム。だが、この日は打撃で精彩を欠いた。

   1点ビハインド迎えた3回の第1打席は、無死2塁のチャンスに3塁ゴロに倒れた。初球の151キロのシンカーをたたいて凡退。進塁打を打てず、走者は3塁に進塁できなかった。

   第2打席は1点リードの4回だった。2死1、3塁の追加点で、2－2から138キロのスライダーについていけず、空振り三振した。

   3－3の同点で迎えた6回、1死1塁の場面でミゲル・ロハス内野手（37）を代打に送られた。この日は2打数無安打1三振。3試合無安打となり、打率は.282まで下がった。

   キムの大リーグ残留を複数の地元メディアが速報した。「スポーツ朝鮮」は「『劇的な生き残りは果たしたが』キム・ヘソン、初球でアウトとなり監督が自ら呼び戻した...3試合連続無安打」とのタイトルで記事化した。

「進塁打を打てなかったことへの物足りなさを伝えた可能性もある」
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