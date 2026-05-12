名鉄駅員らの乗務員室侵入、動画で発覚し同社が謝罪　車掌は施錠したのになぜ？再発防止策を聞くと

列車後部の乗務員室に男らが侵入し、機器を操作していたとする動画がX上で投稿され、列車を運行する名古屋鉄道（名古屋市）は、従業員らが関わっていたとして、公式サイトで謝罪した。

車掌は、乗務員室を施錠したというが、なぜカギが開けられたのだろうか。防犯対策がどうなっているのかについて、名鉄の広報担当者に取材した。

23年に発覚した事件とは別件だった

「おい！ 行こう」。マスク姿で黒いズボンを履いた男が、車両内の前方を確認して、こう合図する。乗務員室の上には、愛知県内の知多新線・内海駅行き特急の表示が出ていた。

すると、乗務員室の前にいた白ズボンの男が、「OK？」と振り返りながら、同室のドアを開けた。

2人が素早く室内に入り、黒ズボンの男がドアを開けたまま押さえる。白ズボンの男は、室内の機器前に立ち、トンネル内に入ると、警笛「ミュージックホーン」がしばらく鳴った。

この動画は、2026年4月30日にXで取り上げられた。これとは別に、動画はもう1本ある。そこでは、2人との関係は不明だが、男が乗務員室内の機器前でペダルを踏む様子が映っていた。踏むと、ミュージックホーンが流れ、室内にいる別の男に指図されて止めるまで、何度かペダルを踏んでいた。

名鉄では23年1月、乗務員室に十代の少年が侵入し、鉄道ファンに人気のミュージックホーンを鳴らした動画が出回ったことがある。報道によると、この少年は、22年夏に愛知県内の名古屋本線を走る特急内でこの行為をしたとして、鉄道営業法違反の疑いで県警に書類送検され、同年3月に名古屋区検が不起訴処分にしている。

今回の動画は、このときのものではないかと指摘されたが、名鉄は26年5月8日、公式サイトのお知らせで、21年夏ごろ、業務時間外に従業員が列車の乗務員室へ侵入するなどの不適切な行為を行っていたと発表して謝罪した。

名鉄の広報担当者は12日、J-CASTニュースの取材に対し、23年に発覚した事件とは別件であると答え、今回の動画で初めて発覚したと説明した。