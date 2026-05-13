DeNA山本祐大放出は「どういうことなんだろう」、元ヘッド疑問...シーズン途中異例トレードに「チーム内でも衝撃走るのでは」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月12日にユーチューブを更新し、DeNAとソフトバンクの間で成立した交換トレードについて「どういうことなんだろう」と疑問を呈した。

「今季、松尾の状態がいいとは言えない」

DeNAとソフトバンクの両球団は12日、DeNA山本祐大捕手（27）と、ソフトバンク尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の1対2の交換トレードが成立したことを発表した。

山本はレギュラー捕手としてチームをけん引していただけに、交流戦前のシーズン途中でのトレードに衝撃が走った。インターネット上では大きな話題となり、山本、DeNA関連のワードがトレンド入りした。

DeNAでヘッドコーチを務めた高木氏は、今回のトレードについて「ニュースを見てびっくりして興奮している」と切り出し、こう続けた。

「なぜ興奮しているのかというと、レギュラーキャッチャーを出すということが非常に衝撃的で、山本祐大はもちろんレギュラーだし、すごく頑張っていた。チームを支えていたという印象があったから」

そして、DeNAの捕手事情に言及。若手の松尾汐恩捕手（21）が正捕手候補で、戸柱恭孝捕手（36）がサポート役になるとみられる。

「松尾は将来的に非常に有望なキャッチャーで、それを支える戸柱というベテランキャッチャーがいる。やりくりはできるだろうが、2人でまかなっていくのは大丈夫なのかなと。今季、松尾の状態がいいとは言えない。その中で山本祐大を出したのは、どういうことなんだろう。ちょっと、はてなマークがつく」

さらに、今回のトレードは「先発を探していたDeNAが仕掛けたのかなと思う」と推測し、次のように持論を展開した。