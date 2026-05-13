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横浜ファン公言の相川七瀬さん、山本祐大捕手のトレードに「こんな悲しいことないよ」も現地でタオル掲げる

2026.05.13 13:55
スポーツ班

   大の横浜DeNAベイスターズファンであることを公言している歌手の相川七瀬さんが2026年5月12日、DeNAの山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手・井上朋也内野手との交換トレードに悲しみをつづった。

   大の横浜DeNAベイスターズファンであることを公言している歌手の相川七瀬さんが2026年5月12日、DeNAの山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手・井上朋也内野手との交換トレードに悲しみをつづった。

  • 横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム。トレードで激震が走っている
    横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム。トレードで激震が走っている
  • 横浜スタジアムで応援する相川七瀬さん。相川さんのインスタグラム（＠nanasecat）から
    横浜スタジアムで応援する相川七瀬さん。相川さんのインスタグラム（＠nanasecat）から
  • 横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム。トレードで激震が走っている
  • 横浜スタジアムで応援する相川七瀬さん。相川さんのインスタグラム（＠nanasecat）から

「これ、本当の話しですか？　どうして？」

   12日午前、突如として発表された山本捕手と尾形投手・井上内野手の交換トレード。チームの正捕手の放出に、SNSでは驚きと困惑の声が相次いだ。

   相川さんは、Xのプロフィール欄にも「ベイスターズファン　野球シーズンは野球のコメントが多くなります」と記しているほどの大の横浜ファンだ。

   球団公式Xアカウントによるトレードの報告に、「これ、本当の話しですか？　どうして？」と困惑を明かした。

   続く投稿では、「こんな悲しいことないよ」とポツリ。率直な胸の内を明かした投稿には、「七瀬さん、本当にショックですよね...　祐大の熱いリードと打撃、ずっと大好きでした」「悲しいしフロントには憤りしかないです」など5600件を超える共感の声が寄せられた。

   「仕事が手につかないよ」とも漏らしていた相川さんだが、奇しくも当日は久々の現地観戦の予定が入っていたという。

   「シーズン始まって、仕事でずっと行けなくて、今日はやっと本社(ハマスタ)出勤　そんな日にトレードのニュースは堪える　兎にも角にも勝つしかない」とした。

「祐大の応援歌が何回も出てきて涙が止まりませんでした」
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