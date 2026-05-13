横浜ファン公言の相川七瀬さん、山本祐大捕手のトレードに「こんな悲しいことないよ」も現地でタオル掲げる

大の横浜DeNAベイスターズファンであることを公言している歌手の相川七瀬さんが2026年5月12日、DeNAの山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手・井上朋也内野手との交換トレードに悲しみをつづった。

大の横浜DeNAベイスターズファンであることを公言している歌手の相川七瀬さんが2026年5月12日、DeNAの山本祐大捕手と、ソフトバンクの尾形崇斗投手・井上朋也内野手との交換トレードに悲しみをつづった。

「これ、本当の話しですか？ どうして？」

12日午前、突如として発表された山本捕手と尾形投手・井上内野手の交換トレード。チームの正捕手の放出に、SNSでは驚きと困惑の声が相次いだ。

相川さんは、Xのプロフィール欄にも「ベイスターズファン 野球シーズンは野球のコメントが多くなります」と記しているほどの大の横浜ファンだ。

球団公式Xアカウントによるトレードの報告に、「これ、本当の話しですか？ どうして？」と困惑を明かした。

続く投稿では、「こんな悲しいことないよ」とポツリ。率直な胸の内を明かした投稿には、「七瀬さん、本当にショックですよね... 祐大の熱いリードと打撃、ずっと大好きでした」「悲しいしフロントには憤りしかないです」など5600件を超える共感の声が寄せられた。

「仕事が手につかないよ」とも漏らしていた相川さんだが、奇しくも当日は久々の現地観戦の予定が入っていたという。

「シーズン始まって、仕事でずっと行けなくて、今日はやっと本社(ハマスタ)出勤 そんな日にトレードのニュースは堪える 兎にも角にも勝つしかない」とした。