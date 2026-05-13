三笘薫W杯絶望か、大打撃の日本代表は「非常事態」...韓国メディアが指摘する「致命的な戦力低下」

韓国スポーツメディア「Xports News」（ウェブ版）は2026年5月12日、サッカー日本代表MF三笘薫（28）が左足ハムストリングを負傷したことについて、「日本代表は致命的な戦力低下を免れない」と指摘した。

「W杯を１か月後に控え、日本代表は大きな打撃に見舞われた」

イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する三笘は、９日のウォルバーハンプトン戦に先発出場し、後半、左足のハムストリングを負傷して途中交代した。

スポーツ紙の報道によると、診断は公表されていないが、関係者によると全治2か月程度で、6月開催の北中米ワールドカップ（W杯）の出場は厳しい状況にあるという。

三笘の現状について、日本代表の森保一監督（57）は「軽症であることを願っていますけど、『軽症ではないのでは』と聞いています」と語ったという。

サッカー人気が高い韓国では、日本代表の注目度は高く、複数のメディアが三笘のW杯出場危機を速報した。

韓国スポーツメディア「Xports News」は「代わりの選手がいない...ワールドカップ30日前に主力エースが離脱 三笘がハムストリング断裂の疑い、代表チームは『非常事態』」とのタイトルで記事を展開した。

記事は「ワールドカップ開幕を約1か月後に控えたこの時期、日本代表は大きな打撃に見舞われた」と書き出し、日本代表の現状を次のように解説した。