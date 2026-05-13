「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、ドジャース打ち崩した！キム・ヘソンは無安打「沈黙」...「韓国対決」明暗【地元メディア】

大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）が、ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手（27）との「韓国対決」を制した。

キムは4試合連続無安打で打率.282から.268に

ジャイアンツは2026年5月13日（日本時間）、敵地ドジャー・スタジアムでドジャースと対戦し、6－2で勝利した。

この日、イは「1番・ライト」でスタメン出場し5打数2安打2打点。「9番・セカンド」でスタメン出場したキムは4打数無安打1三振と、「韓国対決」は打撃で明暗が分かれた。

イはドジャース先発・山本由伸投手（27）に対して3打数無安打だったが、山本が降板した7回に貴重なタイムリーを放った。

2死1、2塁の好機に、ドジャース2番手ブレーク・トライネン投手（37）から右中間を破るタイムリーツーベース。これで2点を追加し、リードを4点に広げた。

9回には2死走者なしの場面でショートへの内野安打を記録。得点にはからまなかったが、1番打者として存在を示した。

一方のキムは、2回の第1打席で空振りの三振。先頭打者だった5回はショートゴロに倒れ、その後はライトライナー、ピッチャーゴロと精彩を欠いた。10日のアトランタ・ブレーブス戦以降、4試合連続無安打で、打率を.282から.268に落とした。

イとキムは、数少ない韓国出身大リーガーということもあり、地元の注目度は非常に高い。この日も複数のメディアが試合結果を速報した。