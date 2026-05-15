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新條まゆ氏、漫画「覇王・愛人」名シーンの原稿「見つからず」　「『返却し忘れた！』なんて企業は...」関係者へ呼びかけ

2026.05.15 14:10
エンタメ班

   漫画家の新條まゆさんが2026年5月14日にXで、自身の漫画「覇王・愛人」（はおうあいれん／「・」はハートマーク／小学館）について、一部原稿が「見当たらず」と明かした。関係者へ向けて、「『あ！原稿返却し忘れた！』なんて企業はいらっしゃいませんか？」と呼びかけている。

   その後新條さんは、行方不明になっている原稿について、別のシーンだったと訂正した。

  • 新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
    新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
  • 新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
    新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
  • 新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
    新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
  • 漫画「覇王・愛人」1巻の表紙（Amazonより）
    漫画「覇王・愛人」1巻の表紙（Amazonより）
  • 新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
  • 新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
  • 新條まゆ氏のX（＠shinjomayu）より
  • 漫画「覇王・愛人」1巻の表紙（Amazonより）

「作った本人ですがこれが売れてるってどうなの！？」

   新條まゆさんは13日、「めちゃくちゃ売れてる付箋メモ」として、「覇王・愛人」の名シーンを付箋メモにしたグッズの写真を投稿。続けて、「作った本人ですがこれが売れてるってどうなの！？」とコメントした。

   この投稿にXユーザーが、同作に登場する「殺し屋」がライフルを構え「ちょろいもんだぜ」と言っているシーンの画像とともに、このシーンも付箋メモにしてほしいとリクエストした。

   新條さんは、「衝撃的なことを言いますと実はどうしてもこのシーンの原稿が見当たらず」と告白。

   「この場をお借りして関係各位に呼びかけますが、この人どこかで見かけませんでしたか？　もしくは『あ！原稿返却し忘れた！』なんて企業はいらっしゃいませんか？」と呼びかけた。

   「人気キャラなのでこのページだけ使用することが多いんです」とも明かした。

「なかったのは『その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる』の方」
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新條まゆ
覇王愛人
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