新條まゆ氏、漫画「覇王・愛人」名シーンの原稿「見つからず」　「『返却し忘れた！』なんて企業は...」関係者へ呼びかけ

漫画家の新條まゆさんが2026年5月14日にXで、自身の漫画「覇王・愛人」（はおうあいれん／「・」はハートマーク／小学館）について、一部原稿が「見当たらず」と明かした。関係者へ向けて、「『あ！原稿返却し忘れた！』なんて企業はいらっしゃいませんか？」と呼びかけている。

その後新條さんは、行方不明になっている原稿について、別のシーンだったと訂正した。

「作った本人ですがこれが売れてるってどうなの！？」

新條まゆさんは13日、「めちゃくちゃ売れてる付箋メモ」として、「覇王・愛人」の名シーンを付箋メモにしたグッズの写真を投稿。続けて、「作った本人ですがこれが売れてるってどうなの！？」とコメントした。

この投稿にXユーザーが、同作に登場する「殺し屋」がライフルを構え「ちょろいもんだぜ」と言っているシーンの画像とともに、このシーンも付箋メモにしてほしいとリクエストした。

新條さんは、「衝撃的なことを言いますと実はどうしてもこのシーンの原稿が見当たらず」と告白。

「この場をお借りして関係各位に呼びかけますが、この人どこかで見かけませんでしたか？ もしくは『あ！原稿返却し忘れた！』なんて企業はいらっしゃいませんか？」と呼びかけた。

「人気キャラなのでこのページだけ使用することが多いんです」とも明かした。